Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor yönetimi ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor yönetimi ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Takımın, Nar beldesindeki tesislerinde, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek takımın antrenmanını izleyen Arı, teknik direktör Ergün Aytekin'den bilgi aldı.

Başkan Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıklarla iyi bir kadro oluşturulduğunu, şampiyonluk beklediklerini belirtti.

Arı, "Yönetim kurulumuz güzel bir çalışmaya imza atarak iyi bir kadro oluşturdu. Başarıya aç, karakterli, bu arma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan kurulu olan takımımız bizlere zevkli maçlar izletecek. Taraftarlarımızın da desteği ile yeni sezonda arzuladığımız başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kulüp yöneticileri ile teknik heyetin de yer aldığı programda, kurban kesilip dua edildi.
Rasim Arı, Nevşehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı
Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]