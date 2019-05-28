Başkan Arı'dan Nevşehir Sokaklarında Gece Denetimi

Açık işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Arı, karşılaştığı vatandaşlara ve esnaflara yapılacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Nevşehir'de hayata geçirilecek olan projeler ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Rasim Arı, gece yarısı Nevşehir'e döndü. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına karşın beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve bazı birim müdürleri ile birlikte ilk olarak Lale Caddesi'nde incelemelerde bulunan Arı, burada yürütülen yaya kaldırımı ve yeşil hat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda birim müdürlerine talimat veren Arı, cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnafların çalışmalara ilişkin görüşlerini alan Arı, belediye önünden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Han Köprülü Kavşağı Kavşağı'na kadar olan yolu sıcak asfalt ile kaplayacakları ve yol boyunca tüm altyapının yenileneceğini kaydetti. Arı, çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeşil hatları, yaya kaldırımları ve aydınlatmaları ile bu yolun modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.Arı: "Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası arasındaki ilk etabını tamamladığımız bu yol tamamlandığında bu yol üzerinde yaya trafiği daha canlı hale gelecek. Şehrimizin en işlek caddelerinden birisi olan bu yol bir bulvara dönüşerek bir cazibe merkezi olacak. Bu çalışmaları yaparken sürekli esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla istişare halindeyiz. Onların için en iyisini, en kısa sürede yapacağız. Çalışmalarımız bittiğinde esnaflarımız ve vatandaşlarımız belediyeleri ile gurur duyacaklar." dedi.

Arı, Lale Caddesi üzerinde karşılaştığı FİB Haber Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Fikret Çapacı ile de bir süre sohbet ederek çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Ardından beraberinde CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Can Taşkın ile Atatürk Bulvarını gezerek Paşa Konağı önündeki park alanını, Gülbahçe'yi inceleyen Başkan Rasim Arı, bu alanda yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin birim müdürleri ile istişarelerde bulundu.

Gülbahçe içerisindeki park alanının Nevşehir'e yakışan modern bir görünüme kavuşacağını ve şehirde yaşayan insanların vakit geçirebilecekleri yemyeşil bir parkın burada oluşturulacağını ifade eden Arı, park içerisinde belediyeye ait olan binada ise bundan böyle Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi'nin hizmet vereceğini açıkladı. Burada Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak projelerin üretileceğini ve yapılacak çalışmaların Türkiye'ye örnek olacağını belirten Arı: "Bu göreve gelirken bu şehirdeki kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacağımızı söylemiştik.Gülbahçe içerisinde onlar için öyle bir alan oluşturacağız ki, kadınlarımız günün büyük bir bölümünü burada geçirebilecekler. Bir yandan el sanatları öğrenecek olan kadınlarımız bir yandan da ürettikleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bunun yanında kadınlarımız için birçok farklı projeyi de burada hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Arı, buradaki incelemeleri sırasında açık bulunan İHH İnsanı Yardım Vakfı bağış standını da ziyaret etti. İHH gönüllüleri ile bir süre sohbet eden Arı, ardından Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için bağışta bulundu.

Arı'nın sonraki durağı ise Meteris Meydanı oldu. Bulvar üzerinden Meteris Meydanına yürüyüşü sırasında karşılaştığı taksiciler ve açık bulunan fırıncı, berber ve çeşitli meslek dallarındaki esnafları da ziyaret eden Arı, esnafların çay ikramı isteğini kırmadı. Bir cep telefonu bayisi önünde esnaflarla çay içerek sohbet eden Arı, esnafların belediye hizmetlerine yönelik sorularını cevaplandırarak taleplerini dinledi.

Bu sırada karşılaştığı belediye temizlik görevlileri ile de selamlaşan Arı, temizlik görevlilerine kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir için benim hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirerek, beni bu kadim şehre belediye başkanı seçen insanlara gurur duyacakları, mutlu olacakları bir şehir oluşturmak istiyorum. Şehrin tüm sorunlarını biliyorum. Bunların hepsini teker teker çözeceğiz. Bunu yapabilecek azim ve gayretimiz var. Vatandaşlarımızın bizlere desteği ise inanılmaz boyutta. Yakın zamanda Nevşehirlilere birçok yeni müjdelerimiz olacak." diye konuştu.