Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan öğretmenlere çiçekli kutlama
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Başkan Arı'dan öğretmenlere çiçekli kutlama

1 saat önce

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması nedeniyle şehir merkezinde bulunan Anaokulları, İlkokul, Orta Okul, Lise ve dengi okullarda görev yapan tüm öğretmenler için okullarına çiçek gönderen Belediye Başkanı Rasim Arı, öğretmenler için bir de mesaj yayımladı.

Başkan Arı'dan öğretmenlere çiçekli kutlama, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, şehir merkezindeki tüm okullarda görev yapan öğretmenler için bulundukları okullardaki öğretmenler odasına çiçekli bir kutlama mesajı gönderdi.

Arı, mesajında iyi yetişmiş bir neslin, ülkemizin en kıymetli sermayesi olacağını vurgulayarak Türkiye'yi başarıya ulaştıracak kurumun okullar, en önemli aracın ise eğitim olduğunu kaydetti.

Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan öğrencilerin hepimizin en değerli varlıkları olduğunu kaydeden Arı, "Onların, sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi de çok önemlidir. Toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, çağdaş becerilere, bilgi ve özgüvene sahip,araştıran, sorgulayan, problem çözebilen bireyler olarak yetiştirmek ülkemizin geleceği için büyük bir yatırımdır. Yüksek kaliteli eğitim öğretim hizmetleri vermek, milletimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bizler de bu asli görevin bilinciyle belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi, eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyor, ebediyete intikal etmiş bulunan, fedakârca görevini ifa ederken şehitlik makamıyla şereflenen, gazilik unvanıyla onurlanan eğitim camiamızın aziz neferlerini saygı ve şükranla yâd ediyorum. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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