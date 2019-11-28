Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı - Son Dakika

Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa'da şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa'da şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımladı.


Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin düşmesi sonrasında şehit olan Nevşehir'in Avanos ilçe nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Arı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt içinde ve yurt dışında tüm hain terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Devletin bekası için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını kaydeden Arı, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gerek ülkemizde gerekse sınırlarımız dışında menfur terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Arı, "Aziz milletimizin geleceği için kahramanca mücadele ederken şehit düşen hemşehrimiz Uzman Çavuş Şevket Tekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Nevşehir'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.


26 yaşında ve evli olan Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin için, bugün Avanos ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlenecek. - NEVŞEHİR

Şanlıurfa, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
Nevşehir'e şehit ateşi düştü Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:01:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]