Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan Teşekkür Turu

Başkan Arı'dan Teşekkür Turu

48 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsü ile kent merkezinde dolaşarak, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Arı'dan Teşekkür Turu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim otobüsü ile kent merkezinde dolaşarak, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.


31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Arı, tebrikleri makamında kabul etti.

Arı, eşi Melek Arı ve AK Parti'li belediye meclis üyeleri ile seçim otobüsünden teşekkür anonsu yaparak şehri gezdi. Yol kenarında bekleyen vatandaşlarca selamlanan Arı, bazı noktalarda otobüsten inerek halkla kucaklaştı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde halkla sohbet eden Arı, seçim öncesi verilen tüm vaatlerin yerine getirilmesi için ekip arkadaşları ile çalışacağını dile getirdi, seçimlerde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Merhum Türkeş için mevlit programı

Arı, Türk siyasi tarihinin önemli simalarından merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle de mevlit okuttu. Arı tarafından Vaiz Osman Yılmaz Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahi okundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldığı programın sonunda cemaate gül suyu ile lokum ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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