Başkan Arı'dan YKS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet - Son Dakika

Başkan Arı'dan YKS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin TYT sonuçlarına göre Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren öğrencilere Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından bisiklet hediye edildi.

Başkan Arı'dan YKS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin TYT sonuçlarına göre Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren öğrencilere Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından bisiklet hediye edildi. Gençlere hayallerine ulaşmak için kendilerine güvenmeleri ve asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Arı, "Sizin bir belediye başkanınız değil bir ağabeyiniz belediyede emanetçi olarak oturuyor. Ben her zaman yanınızdayım." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS'nin ardından YKS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti.

YKS'nin TYT sonuçlarına göre il merkezinde 250 dereye giren öğrencilere bisikletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle verildi.

Öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Arı: "Bu yıl ilk defa başlatmış olduğumuz uygulama ile hem LGS'de hem de şehrimizde ilk 250 dereceye giren kardeşlerimize bisiklet hediye ediyoruz. Bu yoğun sınav hazırlık temposundan dolayı spor yaparak stres atabilmeniz için bisiklet hediye etmenin daha doğru olacağına inandık. Hepinizi tebrik ediyorum. Sınav her şey değil sizin varlığınız, sizin evlat oluşunuz en kıymetli şey ama sınavlar öyle bir noktaya getirildi ki sizleri birer koşuya sürüklendi. Bu durumda sizlerin üzerinde pandemi ile birlikte ciddi stres yaptı." dedi.

Gençlerin geleceğine yön verecek üniversite hayatının çok önemli olduğunu vurgulayan Arı, tüm gençlerden şehirlerinin, ülkelerinin geleceği için hayaller kurmalarını ve bu hayallerinin peşinden koşmalarını istedi.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu sizin hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Bu adımla birlikte hayatınız tamamen değişecek. Birçoğunuz başka bir şehirde, başka bir çevrede yeni arkadaşlar edinecek şehrimize, ülkemize ve dünyaya bakış açınız değişecek. Eğitim en önemli konu. Sadece bireysel bir ikbal meselesi de değil. Bireysel ikbaliniz ve istikbaliniz için tabi ki önemli ama şehrimizin, ülkemizin daha da kalkınması beraberinde barışın, kardeşliğin, dostluğun ve adaletin sağlandığı bir dünyanın temini bugün üniversiteye adım atan sizlerin kuracakları yeni dünya da oluşacak. Hiçbir zaman 'ben neyim ki, ben bir garibanın çocuğuyum, benden bir şey olmaz' demeyin. Asla bu cümleyi kurmayın. Çünkü yarın her şey sizden olacak. Yarının Cumhurbaşkanları, bakanları, valileri, siyasetçileri, bürokratları, bilim adamları sizler olacaksınız. Eğer bir fertten hiçbir şey olmasaydı Anadolu'nun bir garip köyünden çıkan, gariban bir ailenin çocuğu olan benden bir şey olmazdı. Aynen sizin geçtiğiniz yollardan geçtim bende. Kendinize her zaman güvenin. Rabbim bana bu şehre belediye başkanı olmayı nasip etti ve bu şehre dair yıllardır kurduğum hayalleri bir bir hayata geçirmenin fırsatını verdi. Sizin her biriniz de eminim yarın çok önemli görevlere geleceksiniz.

Şehrin ve ülkenin yönetiminde kritik noktalarda sizler olacaksınız. Şimdiden buna kendinizi hazırlayın. Asla ama asla kendinizi küçük görmeyin. Başarılı olanlara bakın ve sizin de başarılı olmamanız için bir engel olmadığını aklınızdan çıkartmayın. Derslerinize çok çalışın ama sadece derslerle de kendinizi yormayın. Sosyal hayatı, kültürel hayatı ve eğitim hayatını birlikte götürün. Ailelerinizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyarak asosyal bir kişi olmayın. "

Başkan Arı konuşmasının ardından eşi Melek Arı ile birlikte başarılı öğrencilere bisiklet hediyelerini vererek birlikte fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arı'dan YKS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet - Son Dakika
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