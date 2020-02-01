Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım kampını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım kampını ziyaret etti - Son Dakika Spor

Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım kampını ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Spor Oyunları öncesinde Nevşehir'de hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nı kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım kampını ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Spor Oyunları öncesinde Nevşehir'de hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nı kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na Nevşehir'de hazırlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı sporcuları ve teknik heyeti ile bir araya geldi. Beraberinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu As Başkanı Ensar Kurt, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte, milli takım kafilesini Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kamp yaptıkları otelde ziyaret eden Başkan Arı, sporcu ve teknik heyet ile bir süre sohbet etti. Dünyada down sendromlular için yapılan en büyük organizasyon olan ve 28 ülkeden 520 sporcunun katılacağı oyunlar öncesinde teknik heyet ve sporculara başarılar dileyen Arı, 2019 Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 23 madalya kazanan Türk Milli Takımından bu yıl daha fazla madalya beklediğini söyledi. Milli takımın müsabakalar öncesinde en iyi şekilde hazırlanabilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini kaydeden Arı, "Ben inanıyorum ki sporcularımız bu yıl daha büyük bir başarı göstererek yine göğsümüzü kabartacak. Geçtiğimiz yıldan daha fazla madalya kazanmaları için de kendilerinden söz aldım. Onlarla ne kadar gurur duysak az." dedi.


Arı daha sonra milli takım teknik heyeti ve sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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