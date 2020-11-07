Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

07.11.2020 09:01
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Arı, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcısı Bektaş Demir ile birlikte akşam saatlerinde Belediye Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden ve girdiği her işyerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Arı, vatandaşlara ve esnafa bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Arı, her fırsatta şehrin farklı noktalarına giderek belediye hizmetlerini yerinde incelediğini ve vatandaşların istek ve taleplerini ilk ağızdan dinlediğini belirtti. Başkan Arı; "Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu tür ziyaretler ile vatandaşların ve esnaflarımızın istek ve önerilerini birinci ağızdan dinleme imkanı buluyoruz. Bir eksik varsa bunu orada bizzat görüyoruz. Ekip arkadaşlarımla sorunu belirleyip çözüm yolu buluyoruz. Bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Bizim fark edemediğimiz, göremediğimiz ihtiyaçların belirlenmesini sağlıyor." dedi. Başkan Arı, ziyaret ettiği işyerlerinde hem esnaflardan hem de vatandaşlardan Kovid-19 salgınına karşı tedbirlere sıkı sıkı uymalarını istedi.

"Maske, mesafe ve hijyen kuralına 7'den 70'e herkes dikkat etmeli" diyen Arı, salgının daha çok bireylerin gayretiyle kontrol altına alınabileceğini belirtti. - NEVŞEHİR

Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Atatürk Bulvarı, Rasim Arı, Nevşehir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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