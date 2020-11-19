Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

19.11.2020 09:24
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşlardan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere uymalarını ve maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşlardan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere uymalarını ve maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Her gün şehrin farklı mahallelerini ziyaret ederek hem buradaki belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulunan hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.

Arı son olarak beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte Lale Caddesi, Nar Caddesi ve Meteris Meydanı'nda bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulunduğu esnaf ve vatandaşların çeşitli talep ve önerilerini dinleyen Arı, maske, mesafe ve temizlik hassasiyeti gösterilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Arı, "Unutmayalım tedbir, mücadeleden, maskeyle nefes almak, entübe halde nefes almaktan kolay. Hemşerilerimizden istirham ediyorum; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, salgını hep birlikte önleyelim." dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu
Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Rasim Arı, Nevşehir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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