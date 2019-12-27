Başkan Arı final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arı final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti - Son Dakika

Başkan Arı final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Başkan Arı final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Arı, öğrencilere yoğun sınav maratonunda başarılar diledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, final sınavları için günlerinin büyük bir bölümünü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 7/24 Okuma Salonunda ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.


Akşam saatlerinde geldiği kütüphane önünde öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Arı, onlarla bir süre sohbet ederek sınavlarında başarılar diledi.


Daha sonra Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan mercimek çorbalarını öğrencilere ikram eden Başkan Arı, öğrencilere yoğun çalışma temposu içerisinde beslenmelerini ihmal etmemeleri uyarısında bulundu.


Şehirde her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacakları gruplardan biri olan öğrenciler için belediye olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri arttırdıklarını ve öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni projeleri başlatacaklarını kaydeden Arı, "Aramızda farklı bir bağ bulunan öğrenci kardeşlerimize seçimlerden önce 'Mezun olduğunuzda ayrılmak istemeyeceğiniz, ayrılırken üzüleceğiniz bir şehir oluşturacağız' diye söz vermiştim. Şimdi onların yaşamaktan mutlu olacakları bir şehir için gece gündüz çalışıyoruz. Onların bizlerden beklentilerini biliyor, görüş ve önerilerine değer veriyoruz. Onlarla birlikte vakit geçirmek için fırsat buldukça çeşitli mecralarda bir araya geliyoruz. " diye konuştu.


Sınavlara hazırlanmak için kütüphanede ders çalışan öğrenciler ise, bu soğuk havalarda içlerini ısıtan ikramından dolayı Başkan Arı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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