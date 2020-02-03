Başkan Arı, futbol il birinciliği müsabakasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liseler Arası Futbol İl birinciliği Müsabakalarında dereceye giren takımların sporcularını tebrik ederek ödüllendirdi.



Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz ay düzenlenen Liseler Arası Futbol İl Birinciliği Müsabakalarında birinci olan Nevşehir Özel Altınyıldız Fen Lisesi, 2. olan Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi, 3. olan Nevşehir Lisesi ve 4. olan Nevşehir Anadolu Lisesi futbol takımlarının kaptanları, antrenörleri ve okul yöneticilerini konuk etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette sporcuları ve yöneticilerini tebrik eden Arı, oldukça çekişmeli ve zevkli müsabakalara sahne olan turnuvanın bazı maçlarını kendisinin de izlediğini ve gençlerin ortaya koyduğu mücadeleden büyük keyif aldığını söyledi.



Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan centilmence mücadele eden tüm sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirten Arı, "Gençlerimiz hiçbir zaman unutmasınlar. Her zaman onların yanında olan, onların spor yapmalarına olanak sağlayan ve spor hayatları boyunca onların destekçisi olacak bir belediyeleri ve belediye başkanları var. Yeter ki gençlerimiz spor yapsınlar, bizler her türlü desteği sağlamaya hazırız. İnanıyorum ki son yıllarda şehrimizde gerek belediyemizin gerekse de diğer kuruluşların yaptıkları spor yatırımları ile geleceğin milli yıldızları Nevşehirli gençler arasından çıkacak. Gençlerden isteğim hedeflerini yüksek tutmaları ve ulaşmak için yılmadan, yorulmadan mücadele etmeleri." dedi.



Arı,daha sonra turnuvada dereceye giren takım sporcularına spor ayakkabısı hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR