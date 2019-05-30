Son Dakika Haberleri: Başkan Arı, gece Lale Caddesinde yürütülen çalışmaları denetledi
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Başkan Arı, gece Lale Caddesinde yürütülen çalışmaları denetledi

28 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sıcak asfalt dökümünün ardından Lale Caddesinde sürdürülen yol çizgi çalışmasını denetledi.

Başkan Arı, gece Lale Caddesinde yürütülen çalışmaları denetledi, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sıcak asfalt dökümünün ardından Lale Caddesinde sürdürülen yol çizgi çalışmasını denetledi.

Başkan Rasim Arı, gece saatlerinde Lale Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol çizgi çalışmalarını denetledi.

Beraberinde Nevşehir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tayyip Kahyaoğlu ve Tuncay Ulusan ve Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir ile birlikte Lale Caddesini gezen Başkan Rasim Arı, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bir süre sıcak asfalt dökümünün ardından yolda yapılan güvenlik çizgisi çalışmalarını gözlemleyen Arı, yapımına başlanılan aydınlatma sistemi hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Arı, Lale Caddesindeki incelemeleri sırasında karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Lale Caddesinde yapılacak olan yeşil şerit, yaya kaldırımı düzenlemesi ve aydınlatma sistemi hakkında vatandaşları bilgilendiren Arı, caddenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:00 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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