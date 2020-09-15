Başkan Arı, "Hayvan Kasabası"ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sokak hayvanlarının barındırıldığı "Hayvan Kasabası"ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 42 bin metre karelik alanda bulunan "Hayvan Kasabası"nda, belediye ekiplerince yürütülen peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Çalışma sahasında incelemede bulunan Başkan Arı, yetkililerden bilgi aldı.

Alanı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için yapılan dinlenme ve çocuk parkının yanı sıra sokak hayvanlarının bakımlarının yapılacağı birimleri gezen Arı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tesiste etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

Vatandaşları tesisi gezmeleri için davet eden Arı, "Sokak hayvanlarımız için daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak bir tesis oluşturduk. Aynı zamanda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek, hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak için de tesis içerisinde sosyal alanlar yapıldı. Ailelerimiz buraya çocukları ile birlikte gelip evcil hayvanları görme, onlarla vakit geçirme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.