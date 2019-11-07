Son Dakika Haberleri: Başkan Arı, Hollanda'daki gurbetçilerle buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Arı, Hollanda'daki gurbetçilerle buluştu

Başkan Arı, Hollanda'daki gurbetçilerle buluştu

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Hollanda'da Nevşehirli iş insanları ve gurbetçilerin katılımı ile gerçekleştirilen dostluk gecesine katıldığı bildirildi.

Başkan Arı, Hollanda'daki gurbetçilerle buluştu, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Hollanda'da Nevşehirli iş insanları ve gurbetçilerin katılımı ile gerçekleştirilen dostluk gecesine katıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan Nevşehirli iş insanları ve gurbetçilerle buluştu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Arı, vatanından binlerce kilometre uzakta olan gurbetçilerin başarılarına şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arı, "Sizlerin buradaki başarılarını görüyor, duyuyor ve sizlerle daima iftihar ediyoruz. Sizler Avrupa'daki gelecek nesillerimiz için de örnek ve gurur kaynağı oldunuz." dedi.


Nevşehir'in daha yaşanılabilir bir kent olması için çalıştıklarını aktaran Arı, belediye olarak hazırladıkları bazı projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.


Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise kulübü, kuruluşunun 50. yılında 2. Lig'e taşımak istediklerini ve bunun için büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade etti.


Program, Nevşehir Belediyespor'a destek veren iş insanlarına takımın formasının hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Rasim Arı, Nevşehir, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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