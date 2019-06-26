Son Dakika Haberleri: Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Beraberinde belediye meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve kulüp yöneticileri ile tribün, soyunma odaları, basın tribünü ve protokol bölümünü gezen Başkan Arı, eksikliklerin giderilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Arı, burada yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde tüm Nevşehirlilerin gurur duyacakları bir futbol takımı oluşturacaklarını belirterek, bunun için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.

Arı, "Nevşehir Belediyespor'a gönül veren taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Oluşturacağımız yeni takımımız yeni sezonda elde edeceği başarılarla bu şehrin insanlarını mutlu edecek. Hedefimiz daha üst liglere çıkabilmek ve bunun için çalışıyoruz. Kırmızı-beyazlı forma için sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan kurulacak takımımızla beraber yeni yönetimimiz sporseverlerinin arzu ettiği başarıyı yakalayacak. Bundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Arı, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak, caddede karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Arı, vatandaşlara belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:08 Kaynak: AA
gazi, TFF, rasim arı, nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı İstanbul - İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]