Başkan Arı, iş makinesinin direksiyonuna geçerek karla mücadele çalışmasına katıldı - Son Dakika
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Başkan Arı, iş makinesinin direksiyonuna geçerek karla mücadele çalışmasına katıldı

6 saat önce

Nevşehir'de dün gece etkisini artıran kar yağışının ardından belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda ulaşımın akmaması amacıyla yürüttüğü çalışmaya Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı.

Başkan Arı, iş makinesinin direksiyonuna geçerek karla mücadele çalışmasına katıldı, System.String[]

Nevşehir'de dün gece etkisini artıran kar yağışının ardından belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda ulaşımın akmaması amacıyla yürüttüğü çalışmaya Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arı'nın, iş makinesinin direksiyonuna geçerek çeşitli caddelerde kar küreme ve tuzlama yaptığı belirtildi.


Aracın direksiyonunda Başkan Arı'yı gören bazı vatandaşların gayretinden dolayı teşekkür ettiğini kaydedilen açıklamada, Toptancılar Sitesinde mola vererek esnaf sohbet eden Arı'nın, buradaki vatandaşlara simit ikramında bulunduğu ifade edildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, şunları kaydetti:


"Bu gece saatlerinden itibaren ciddi manada kar yağmaya başladı. Saat 05.00'den itibaren ekiplerimiz sahadalar. Gecede ayrıca tuzlama yaptık. Ben de ekibimle birlikte sahadaydım. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Bu şehrin insanlarının sabah kalktıkları zaman işlerine rahat gidebilmeleri için bütün ekibimizle seferberiz. Bunu sadece görsellik olsun diye yapmadık. Bütün ana yolları, ara sokakları, sanayimizin tamamını bizzat ben de aracı kullanarak temizledik. Sahada tüm çalışmaları gözleme fırsatım oldu. Kar ne kadar yağarsa yağsın biz çalışmaya devam edeceğiz."

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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