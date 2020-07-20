Başkan Arı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, bu akşam düzenlenecek törenle turizme açılacak olan "Kayaşehir" hakkında açıklamada bulundu.



Belediye Toplantı Salonundaki programda, tarihi alanın turizme kazandırılmasının, kent açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Arı, her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Kapadokya turizminden bu projeyle kent merkezinin de faydalanmaya başlayacağını belirtti.



2014 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan alanın, yurt dışında da büyük ilgi topladığını aktaran Arı, şöyle konuştu:



"Nevşehir Kalesi ve tarihi yamaç yerleşimi kentimizin turizmdeki payının artırılabilmesi için iyi bir enstrümandı. İlk önce şehri hazırlamak gerekiyordu. Kentte alt yapısı hamlesi başlatarak çalışmalar yaptık. Alanın turizme açılması projemizin ilk aşamasıydı. İkinci aşamada ise kent ekonomisi ve istihdama fayda sağlayacak olan yap-işlet-devret ve hasılat paylaşımı yöntemi ile yapılacak işler. Bu akşamdan itibaren şehirdeki değişim artık gözle görülür bir hale geliyor. Ziyarete açılacak olan tarihi yamaç yerleşimini diğer yer altı şehirlerinden ayıran özellik, burada belirli zamanlarda bir yaşam değil, sürekli bir yaşam söz konusu. Bundan dolayı alan, 'Kayaşehir' olarak isimlendirildi. Bundan sonraki süreçte, uluslararası ve ulusal tanıtımı yapılacak. Yurt dışından olağanüstü bir ilgi var. Umarız, şehrimiz için hayırlı olur."

Başkan, Arı, kentin markalaşma çalışmaları kapsamında, belediyenin logosunun da değiştirildiğini ifade ederek, yeni tasarımı kamuoyu ile paylaştı.



Arı, logonun, Kapadokya'yı simgelen peribacaları, "güzel atlar ülkesi"ne atfen iki at ve lale simgesinden oluştuğunu bildirdi.



Toplantı, Başkan Arı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.