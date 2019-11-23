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Son Dakika Güncel Başkan Arı, KKTC'de UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Arı, KKTC'de UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı toplantısına katıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, KKTC'de gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı Toplantısına katıldı.

Başkan Arı, KKTC'de UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı toplantısına katıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, KKTC'de gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı Toplantısına katıldı. Arı, teşkilat üyesi belediye başkanları ile birlikte KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı ziyaret etti.


UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde KKTC'de gerçekleştirildi. Komitenin, 2019-2022 yıllarını kapsayan faaliyet planını ve yeni dönemdeki yol haritasını belirleyen toplantıya Türkiye'yi temsilen UCLG- MEWA'da Sayman Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra teşkilatın Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanlığı görevlerini de yürüten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı.


Yerel yönetimler arası çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan UCLG-MEWA'da önemli görevler üstlenen Başkan Arı, toplantı da Kapadokya ve Nevşehir ile ilgili de bir sunumda yaptı. Teşkilat üyesi belediye başkanlarına Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya ve Nevşehir hakkında bilgiler veren Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin dünyanın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanları ile istişarelerde bulundu.


Başkan Rasim Arı, toplantının ardından eş başkanlığını yürüttüğü komitenin üyesi bulunan belediye başkanları ile birlikte KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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