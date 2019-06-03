Son Dakika Haberleri: Başkan Arı, Lale Caddesinde çalışmaları inceledi
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Başkan Arı, Lale Caddesinde çalışmaları inceledi

13 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince Lale Caddesinde gerçekleştirilen yaya kaldırımı yenileme ve yeşil bant çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Başkan Arı, Lale Caddesinde çalışmaları inceledi, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince Lale Caddesinde gerçekleştirilen yaya kaldırımı yenileme ve yeşil bant çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Arı, incelemeleri sırasında bayram alışverişinde bulunan vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet etti.

Başkan Rasim Arı, Lale Caddesinin Doyuran Kavşağı- Ziraat Bankası Kavşağı arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı süren yaya kaldırımı ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yeşil bant çalışmalarını inceledi. Cadde üzerinde kaldırımların yenilenmesi ile birlikte oluşturulan yeşil bant çalışmasına ilişkin birim müdürlerinden bilgi alan Arı, tespit edilen eksikliklerin kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

İncelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet eden Arı, vatandaşların cadde de gerçekleştirilen düzenlemelere ilişkin görüşlerini aldı.

Esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Arı'ya teşekkür etti.

Arı: "Her şey söz verdiğimiz gibi oluyor. Şehrimizi pırıl pırıl yapacağız. Yeşil alanlar ve temizlik konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir şehir oluşturacağız. Bizler bunun için gerekli çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın da bu hizmetlere sahip çıkması gerekiyor. Özellikle çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Hep birlikte şehrimizi sahiplenip, güzelleştireceğiz." diye konuştu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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