Başkan Arı, Lale Caddesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı çalışmalarının sürdüğü Lale Caddesinde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı çalışmalarının sürdüğü Lale Caddesinde incelemelerde bulundu.



Belediye Bakanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi önünden başlayan Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM'nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ikinci etabı olan Lale Caddesi üzerindeki, Ziraat Bankası Kavşağı - Meteris Meydanı arasındaki alanda incelemelerde bulundu.



Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları hakkında birim yetkililerin bilgiler alan Arı, çalışmalar kapsamında Lale Caddesinden sökülen 50 yıllık içme suyu borularını inceledi.



Arı: "Lale Caddesini baştan sona değiştirmek için tüm ekiplerimiz seferber oldu. İlk olarak belediyemiz önünden başlayarak Ziraat Bankası Kavşağına kadar olan 1. Etapta altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Bu alan şu anda yaya ve araç trafiğine açıldı. Yenilenen altyapının yanında kaldırımları, aydınlatma sistemi ve yeşil bant çalışmasıyla pırıl pırıl bir cadde oluştu. Şimdi bu çalışmayı Meteris Meydanı Kavşağına kadar getireceğiz. Yaz ayı bitmeden de Gülşehir Köprülü Kavşağına kadar olan bu yol tamamen sıcak asfalta kavuşacak. Halkımızın daha konforlu yollarda ulaşım sağlaması ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması için bu çalışmaları yapmamız şart. Daha modern, daha güzel, marka bir şehir Nevşehir için çalışmalarımız sürecek." dedi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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