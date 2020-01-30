Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanını izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanını izledi - Son Dakika Spor

Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanını izledi

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediye Sporlu futbolcuları Nar Tesislerinde ziyaret etti.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanını izledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediye Sporlu futbolcuları Nar Tesislerinde ziyaret etti. Kırmızı beyazlı ekibin antrenmanda çift kale maçı izleyen Başkan Arı, müsabaka öncesinde teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor'un kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanı ziyaret etti. Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte bir süre Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı takip eden Arı, antrenmanın ardından oynanan çift kale maçı izledi.


Arı, teknik heyet ve futbolculara Karacabey Belediye Spor müsabakası öncesinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Karacabey, Rasim Arı, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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