Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti, hasta yakınlarına çorba ve helva ikramında bulundu.



Belediye tarafından hastane bahçesine kurulan ikram standında hasta yakınlarına mercimek çorbası ve helva dağıtan Başkan Arı, vatandaşla ve sağlık personeli ile sohbet etti.



Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve hastane yöneticileriyle birlikte çeşitli servislerde tedavi gören hastaları ziyaret eden Arı, yatan hastalara şifa dileyip talep ve sorunlarını dinledi.



Arı, Çocuk Acil Servisinde ise çeşitli sağlık sorunlarından dolayı ebeveynleriyle hastaneye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.