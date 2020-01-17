Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti, hasta yakınlarına çorba ve helva ikramında bulundu.

Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti, hasta yakınlarına çorba ve helva ikramında bulundu.


Belediye tarafından hastane bahçesine kurulan ikram standında hasta yakınlarına mercimek çorbası ve helva dağıtan Başkan Arı, vatandaşla ve sağlık personeli ile sohbet etti.


Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve hastane yöneticileriyle birlikte çeşitli servislerde tedavi gören hastaları ziyaret eden Arı, yatan hastalara şifa dileyip talep ve sorunlarını dinledi.


Arı, Çocuk Acil Servisinde ise çeşitli sağlık sorunlarından dolayı ebeveynleriyle hastaneye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arı, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]