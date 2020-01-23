Başkan Arı'nın sosyal medyada yaptığı "suda indirim" çağrısına destek artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arı'nın sosyal medyada yaptığı 'suda indirim' çağrısına destek artıyor - Son Dakika

Başkan Arı'nın sosyal medyada yaptığı "suda indirim" çağrısına destek artıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medyada yaptığı su faturalarında indirim çağrısına, diğer belediye başkanlarından da gülümseten yanıtlar geldi.

Başkan Arı'nın sosyal medyada yaptığı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medyada yaptığı su faturalarında indirim çağrısına, diğer belediye başkanlarından da gülümseten yanıtlar geldi.

Başkan Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava soğuk, ısınmadan dolayı giderlerimiz fazla. Dostlar, Her durumda elimizden geldiğince yanınızdayız. İlk faturadan itibaren geçerli olmak üzere son cemre toprağa düştüğü ay dahil su faturalarınıza yüzde 15 indirim yaptık." ifadesini kullanarak, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i etiketledi ve "Başkanım ne dersiniz?" diye sordu.

Arı'nın çağrısına yanıt veren Özdemir de "Güzelliklerde yarışmaya tabii ki varız. Seneye daha erken olacağına söz vermekle beraber. Yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 'son cemre' toprağa düştüğü ay dahil su faturalarımıza yüzde 25 indirim de biz yapıyoruz." açıklamasında bulundu.


Başkan Özdemir de paylaşımında Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu etiketledi.


Paylaşımı alıntılayan Şenlikoğlu ise "Biz güzelliklerde yarışmaya erken başladık. Vatandaşlarımızın refahını düşündük ve her zaman onların yanında olduk. 12 Haziran 2019'da su fiyatlarında yaptığımız yüzde15 indirim devam ediyor. Umarım son noktayı biz koymamışızdır." yanıtını verdi.


Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan belediye başkanları arasındaki paylaşımlara, takipçilerinden de tebrik ve teşekkür mesajları geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaşadıkları illerin belediyelerini etiketleyerek paylaşımları retweet yaptı.

Emrah Özdemir, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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