Son Dakika Haberleri: Başkan Arı oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi
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Başkan Arı oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi

4 saat önce

Bu toplantıların belirli aralıklarla, periyodik olarak düzenlenmesini arzu ettiklerini söyleyen Mehmet Pınarbaşı, esnafların çeşitli konulardaki sorunlarının çözümü için gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkan Arı'ya teşekkür etti.

Başkan Arı oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi, System.String[]

Ürgüp yolu üzerinde bir restoranda düzenlenen yemekli istişare toplantısına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı M. Rauf Yanar, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, belediye başkan yardımcıları,NESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve melek odalarının odalarının başkanları katıldılar.

Esnaf sanatkar odalarının sorunlarının, taleplerinin bu tür istişare toplantılarında bizzat Başkan Arı'ya ve belediye yönetimine aktarılmasının büyük bir önem arz ettiğine de dikkat çeken Başkan Pınarbaşı, "Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin, esnaflarımızın sorunlarına, beklentilerine çözüm üretebileceğimiz istişare toplantılarımızı Allah'ın da izniyle inşallah bundan sonra Sayın Başkanının da programlarını aksatmadan periyodik olarak yapmayı planlıyoruz. Toplantımıza katılan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Açıkgöz'e, İl Başkanımız Sayın M. Rauf Yanar'a, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Gürbüz Dinç'e, belediye başkan yardımlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, esnafın sorunlarını her zaman dinlemeye ve beraberce çözüm üretmeye hazır olduklarını belirtirken, istişare toplantılarının periyodik aralıklarla yapılmasının kendileri açısından yararlı olacağına inandıklarını ifade etti.

Birlik Başkanı ve oda başkanlarının esnafları ve şehrin genelini ilgilendiren sorularını da yanıtlayan Başkan Arı, istişare toplantısını düzenleyen birlik başkanlığına ayrıca teşekkür etti.

Mustafa Açıkgöz, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
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