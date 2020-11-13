Başkan Arı, oto galerici esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Çavuşoğlu Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oto alım-satımı yapan esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Arı, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediye olarak son dönemde gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında esnafa bilgi aktaran Arı, çalışmalarında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kenti her alanda Türkiye'nin ve dünyanın örnek göstereceği marka kent haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Arı, "Esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizin temel direklerindendir. Onların her zaman yanlarında olacağız. Esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olacaktır. İnşallah esnafımızın yanında olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.