Başkan Arı, sanayi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, iş yerlerinde ziyaret ettiği sanayi esnafının sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Lale Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Arı, belediye tarafından hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi.

Arı, son dönemde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarının kentin çehresini değiştirdiğini belirtti.

Yerel yönetimler olarak esnafla iş birliğinin güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Arı, "Biz, esnafımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Aldığımız sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Şehrimiz için yeni projeler üreteceğiz. Nevşehir her alanda daha da fazla gelişmeye devam edecek. Belediye olarak çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz." dedi.