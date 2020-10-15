Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi

15.10.2020 15:21
Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şifa Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şifa Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Arı, isminin değiştirilmesi planlanan köprülü kavşağın hafta başında yeniden trafiğe açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, dilatasyon arası boşluklar nedeniyle tehlike arz eden Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Bir süredir trafiğe kapalı olan köprülü kavşağın alt bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, sıcak asfalt öncesi PMT serimi gerçekleştirilen köprülü kavşağın hafta başında yeniden trafiğe açılmasının planlandığını açıkladı.

İsminin de değiştirilmesi gündeme gelen Şifa Köprülü Kavşağı'nın üst bölümünde de bakım ve iyileştirme çalışması yapılacağını belirten Arı: "Köprülü kavşağın dilatasyon arası boşlukları nedeniyle böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Biliyoruz çalışmalardan dolayı zaman zaman trafikte sıkıntılar yaşandı fakat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bunun gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Çok şükür alt bölümde çalışmalar sona erdi. Şu anda bozulan asfaltı yenilemek için PMT serimine başladık. Zannediyorum hafta sonu sıcak asfalt çalışması da bitecek ve burayı yeniden trafiğe açacağız. Aynı zamanda buranın isminin değiştirilmesini de planlıyoruz. Nevşehirli bir şehidimizin ismini vermeyi düşünüyoruz. Bunla ilgi de önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi
Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi

Rasim Arı, Nevşehir, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'nın rezervleri son bir yıl içinde 21 milyar dolar azaldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz         
14:47
Meksika'dan ayrılan Colin Kazım, Derby County tarafından denemeye alındı Meksika'dan ayrılan Colin Kazım, Derby County tarafından denemeye alındı         
14:16
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı         
12:58
Bodrum'da erkek erkeğe ilişkiye giren grup, dolandırıcılara ilham verdi Bodrum'da erkek erkeğe ilişkiye giren grup, dolandırıcılara ilham verdi         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei