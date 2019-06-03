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Başkan Arı, son sahurda eğitimcilerle buluştu

28 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son sahurda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir'deki eğitimcilerle bir araya geldi.

Başkan Arı, son sahurda eğitimcilerle buluştu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son sahurda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir'deki eğitimcilerle bir araya geldi.

Genel Müdür Aydoğdu, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Aydoğdu, Başkan Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Aydoğdu'ya teşekkür eden Arı, Nevşehir'de belediye olarak gerçekleştirecekleri eğitim projeleri üzerine istişarelerde bulundu.
Arı, "Değerli genel müdürümüzü Nevşehir'de misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Kendisi, Nevşehir Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladığımız projeler üzerine yaptığımız sohbette görüşlerini bizimle paylaştı." dedi.

Arı ve Aydoğdu daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, kentte görev yapan bazı idareci ve öğretmenlerle birlikte sahur yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Rasim Arı, CEO, Nevşehir, Güncel
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