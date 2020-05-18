Başkan Arı ve beraberindekiler alt yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile kent merkezinde sabaha karşı başlatılan alt yapı çalışma sahasında incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından 2000 Evler, Güzelyurt ve 15 Temmuz mahallelerinde, su hattındaki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruların değişimi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.



Çok sayıda iş makinesi ve personel ile gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Arı ve beraberindekilerin ilgili birim amirlerinden bilgi aldığının aktarıldığı açıklamada, Başkan Arı'nın görüşlerine de yer verildi.



Arı, kent merkezindeki içme suyunun, vatandaşa, kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz olarak ulaştırmak için boruları, basınca dayanıklı ve yaklaşık 100 yıl kullanım ömrü olan borularla değiştirdiklerini belirtti.



Kentin birçok bölgesinde yaklaşık 30 yıl önce döşenen asbestli boruların kullanıldığını ve bununda beraberinde ciddi sıkıntılar getirdiğini aktaran Arı, şunları kaydetti:



"Bugün şehrimizin birçok noktasında ekiplerimiz altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Şehrimizde yağmur suyu hattımız yoktu, ilk kez inşa ediyoruz. Bu çalışmalar Nevşehir'e en az 50-60 yıl yetecek ve bir daha bu bölgelerde altyapı çalışması görmeyeceğiz. Bu çalışmalarımızın sonrasında üst yapı noktasında çalışmalara başlayacağız ve şehrimizi baştan aşağıya yenileyeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımızın çektiği zorlukların karşılığını vermiş olacağız."