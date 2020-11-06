Başkan Arif Teke: "Altıntaş için çalışıyoruz" - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Ankara'da çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara ziyaretimizde Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, MTA Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Kara, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Daire Başkanı İrfan Filik ve Organize Sanayi Bölgeleri, Genel Müdür Yardımcısı Soner Erkek ile görüştük. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişimi ve daha iyi şartlarda yaşanabilecek Altıntaş için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA