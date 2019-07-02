Son Dakika Haberleri: Başkan Arif Teke: Altıntaş'ın yararına olacak her türlü düşünceyi desteklemeye hazırız
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Başkan Arif Teke: Altıntaş'ın yararına olacak her türlü düşünceyi desteklemeye hazırız

18 dakika önce

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Başkan Arif Teke: Altıntaş'ın yararına olacak her türlü düşünceyi desteklemeye hazırız, System.String[]
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, göreve geldiği günden bu yana ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Her hafta ilçede kurulan pazarı ziyaret eden Başkan Arif Teke ve Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu vatandaşlarla sohbet etti sorunlarını dinledi. Çocuklara da özel ilgi gösteren Başkan Arif Teke, minik sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Altıntaş'ı makamdan değil, sokaktan yöneteceklerini ifade eden Başkan Teke, "İlçe halkı ile her zaman yan yana, omuz omuza olmaya çalışıyoruz. Makamımızın kapısı herkese sonuna kadar açık. Altıntaş'ın yararına olacak her türlü düşünceyi desteklemeye hazırız. Zaten her an her dakika vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah daha da güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
Arif Teke, Altıntaş, Yaşam
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