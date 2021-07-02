Başkan Arif Teke: "Beşkarış Barajı ürün çeşitliliğini arttıracak"

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Eskişehir Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bölge Müdürümüzü ziyarette, Beşkarış Barajı'nın yapımı devam eden 2. etap ve ihalesi, yapılan 3. etap sulama projelerinin seyri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Beşkarış Barajı'nın Altıntaş ovasına katacağı ürün çeşitliliği ve ilçe ekonomisine katkısını konuştuk. Amacımız tarımda ilçe ekonomimizin kalkınmasını hızlandırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA