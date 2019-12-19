Başkan Arif Teke, Ceyhun'a Şehit Sancaktar Anıtı'nın el yapımı tablosunu hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Arif Teke, Ceyhun'a Şehit Sancaktar Anıtı'nın el yapımı tablosunu hediye etti - Son Dakika

Başkan Arif Teke, Ceyhun'a Şehit Sancaktar Anıtı'nın el yapımı tablosunu hediye etti

6 saat önce

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Arif Teke, Ceyhun'a Şehit Sancaktar Anıtı'nın el yapımı tablosunu hediye etti, System.String[]

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamda, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, ülkemiz ve memleketimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ceyhun, 'Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl başkanlığımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyarette Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İl Başkanı Ceyhun'a, Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin yaptığı el emeği göz nuru, Kütahyanın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nın tablosunu hediye etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:24 Kaynak: İHA
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