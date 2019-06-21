Son Dakika Haberleri: Başkan Arif Teke: Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Arif Teke: Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır

2 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış sulama havzası bitki deseni geliştirme programı çiftçi toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Arif Teke: Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış sulama havzası bitki deseni geliştirme programı çiftçi toplantısı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Altntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Beşkarış barajı devletimizin bölgemiz için yaptığı en önemli yatırımlardandır. Bir çok köyümüzde bulunan çiftçilerimiz bu baraj sayesinde daha geniş çaplı üretimi düşünecek ve bölgemizde yetişen ürün çeşitliliğinde gözle görülür bir artış olacaktır. Bu durum bölge ekonomimize canlılık getirecektir. Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır, bizler bunun farkındayız. Beşkarış barajının yapımında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sulama sahasında ekilen tarım ürünlerinin mevcut durumu, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan tarafından katılımcılara anlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Altıntaş, Kütahya, Arif Teke, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü! Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arif Teke: Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]