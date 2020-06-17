Başkan Arif Teke: "Devletimiz hizmetlerine aralıksız devam ediyor"
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Sait Acaklıoğlu ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke Emniyet Amirliği Hizmet Binası'nın inşaatında incelemelerde bulundu.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Sait Acaklıoğlu ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke Emniyet Amirliği Hizmet Binası'nın inşaatında incelemelerde bulundu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "ilçemizde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait binamız nitelikli hizmet sunumunda fiziki olarak istenilen düzeyde değildi. Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bazı yatırımlarımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına alınmış ve çalışmalara başlanmıştı. Bunların içinde bulunan Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımında sona yaklaşıldı. Devletimiz hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Emniyet binamızın Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:03 Kaynak: İHA
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