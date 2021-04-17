Başkan Arif Teke: "Halk pazarımız ilçe ekonomimiz için çok önemli"

Belediye Başkanı Arif Teke ve meclis üyeleri, Altıntaş ilçe pazarında esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Belediye Meclis üyelerimiz ve İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte, ilçemiz pazar yerini dolaşarak pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunduk. İlçe pazarımız, köylümüzün ürettiğini satması açısından oldukça önemli. Tüm esnaflarımız krona virüs tedbirleri kapsamında satış yapıyor. Vatandaşlarımızın maskeli olması ve tedbirli olması bizleri sevindirdi. Temennimiz pazarımızın salgın dolayısıyla kapanmaması ve ilçe ekonomisinin canlı kalması. Bu durumun yaşanmaması için bu gün esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyardık. Yakın ilgilerinden dolayı esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA