Başkan Arif Teke: Üniveristemize yeni açılan bölümler için Rektör Gönen'e teşekkür ettik

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'na açılan 2 yeni bölüm için, Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'na açılan 2 yeni bölüm için, Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "DPÜ Rektörümüz, Sayın Prof.Dr.Remzi Gören'i, AK Parti İlçe Başkanımız Cihangir Dönmez ile birlikte ziyaret ederek Yüksek Okulumuza yeni açılan iki yeni bölüm için teşekkür ettik. Bu bölümler, Türkiye'de sadece Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Nüfus ve Vatandaşlık" bölümü ve Posta Hizmetleri bölümü'dür. Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 8 ilçe yerleşkesinden Kütahya'nın merkezine en yakın olanıdır. Şehir merkezine yakın olması, Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa ve Eskişehir gibi nüfus yoğunluğu fazla olan illere de ulaşımın kolay olmasını beraberinde getirmektedir. Okulumuzu bu illerden tercih eden öğrencilerimizin sayısı diğer illere göre biraz daha fazladır. Meslek Yüksek Okulunda, öğrencilerimizin iki yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek kantin, yemekhane, laboratuvarlar ve kütüphane bulunmaktadır. Özellikle sınav dönemleri başta olmak üzere, ders çalışmak için en uygun ortamı kütüphane sağlamaktadır. Tüm öğrencilerimizi şirin ilçemize bekleriz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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