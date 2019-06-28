Son Dakika Haberleri: Başkan Arıkan;"Çarpık kentleşmeye izin verilmeyecek"
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Başkan Arıkan;"Çarpık kentleşmeye izin verilmeyecek"

1 saat önce

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; "Çarpık kentleşmeye izin verilmeyecek, tüm imar uygulamaları ilimizin genel durumu göz önünde bulundurularak mevzuat doğrultusunda hayata geçirilecek"dedi.

Başkan Arıkan;
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; "Çarpık kentleşmeye izin verilmeyecek, tüm imar uygulamaları ilimizin genel durumu göz önünde bulundurularak mevzuat doğrultusunda hayata geçirilecek"dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Çevre ve Şehircilik Bingöl İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa ve kentteki yapı denetim firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Arıkan, kentin imar uygulamalarında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve yapı denetim firmalarıyla ortak çalışma yürütüleceğini vurguladı.

Resmi mevzuat dışındaki imar uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayan Arıkan, imar kanununa muhalefet edip, kentin estetik görünümünü bozmaya çalışan inşaat firmalarına ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Yatay mimariye özen göstereceklerine değinen Başkan Arıkan, "ilimizin estetik görüntüsünü bozan, çarpık kentleşme uygulamalarına müsaade etmeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek, imar uygulamalarını bu çerçevede hayata geçireceğiz. Bu noktada da istişareye önem vereceğiz ve yanlış uygulamalara asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

İnşaat denetimlerinin de sıkılaştırılacağını kaydeden Arıkan,"İmar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan inşaat kontrol ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve yapı denetim ekipleriyle ortak hareket ederek denetimleri sıkılaştıracak. Mevzuata uymayan, imar müdürlüğümüzün izin verdiği haller dışına çıkan ve genel kurallara uymayan inşaat firmalarına cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu hususta hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel
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