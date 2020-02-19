Başkan Arıkan'dan esnaf ziyaretleri - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.



Esnafları ziyaret ederek, vatandaş buluşmalarını geleneksel hale getiren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Yeni Mahalle'de çeşitli incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İşyeri sahipleriyle ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Arıkan, kendisine iletilen talepleri dinledi.



Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Başkan Arıkan," Esnafımızla bir araya gelerek, vatandaşlarımızla hemhal olup, hem hasbıhal ediyor hem de sorun ve beklentilerini dinliyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum" dedi. - BİNGÖL