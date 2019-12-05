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Başkan Arıkan, sporcuları ödüllendirdi

6 saat önce

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bölgesel Kros Ligi Final müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Başkan Arıkan, sporcuları ödüllendirdi, System.String[]

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bölgesel Kros Ligi Final müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.


Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Belediye Yaşam Spor Kulübü kros takımı sporcu ve antrenörlerini kabul etti.Ziyaret kapsamında müsabakalar ile ilgili Belediye Spor Koordinatörü Metin Karaarslan, başkan Arıkan'a bilgi verdi. Final yarışmalarında küçük erkekler ve yıldız erkeklerde 16 takım ve ferdi sporcularla birlikte her iki kategoride 81 yarışmacının mücadele ettiğini belirten Karaarslan, Yaşamspor Kros Takımı'nın Küçük Erkekler kategorisinde Türkiye 2'inciliği, Yıldız Erkekler kategorisinde ise Türkiye 6'ıncılığı elde ederek önemli bir başarıya imza attığını aktardı.


Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Başkan Arıkan, Türkiye çapında önemli bir derece elde eden sporcuları yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdi.


Yaşamspor Kulübü'nün her dalda önemli başarılara imza attığını ifade eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "İlimizi başarılı bir şekilde temsil eden Yaşamspor Kulübümüz, elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi'ni önemli bir başarıyla kapattıkları için sporcu ve antrenörlerini kutluyor, önümüzdeki süreçte daha önemli başarılara imza atacaklarını ümit ediyorum" dedi.


Spor ve sporcuyu desteklediklerini ifade eden Arıkan, Bingöl'ün sporla anılması, gençlerin spora kanalize olması ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaları için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini aktardı. - BİNGÖL

Türkiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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