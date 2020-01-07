Başkan Arıkan: "Talep ve önerileri dinliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arıkan: 'Talep ve önerileri dinliyoruz' - Son Dakika

Başkan Arıkan: "Talep ve önerileri dinliyoruz"

6 saat önce

Esnaflarla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Gönül belediyeciliği ilkleri doğrultusunda hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra ilimizin geleceğini şekillendirme yolunda önerileri dinliyoruz"dedi.

Başkan Arıkan:

Esnaflarla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Gönül belediyeciliği ilkleri doğrultusunda hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra ilimizin geleceğini şekillendirme yolunda önerileri dinliyoruz"dedi.


Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf-vatandaş buluşmaları programı kapsamında Kültür Caddesi esnafını ziyaret etti. Burada Başkan Arıkan, talep ve şikayetleri dinleyerek, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Arıkan, projelerin şekillendirilmesine yönelik kendisine iletilen fikirleri de not etti.


Vatandaşların ve esnafların fikirlerini dinlemek, onların sorunlarına çözüm bulmak için planlı bir şekilde ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Erdal Arıkan: "Gönül belediyeciliği ilkleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra ilimizin geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerileri dinliyoruz. Bu kapsamda Bugün de Kültür Caddesi esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, hayata geçireceğimiz projelerimizi anlatarak, vatandaşlarımızın da talep ve önerilerini dinledik. 7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de kentimizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor" diye konuştu.


Ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini vurgulayan Başkan Arıkan,ziyaret etme fırsatı bulmadıkları herkesi ziyaret ederek taleplerini dinleyeceklerini de kaydetti. - BİNGÖL

Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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