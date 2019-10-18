Son Dakika Haberleri: Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız"
Son Dakika Güncel Başkan Arıkan, 'Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız'

Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız"

1 saat önce

Bütün mahallelerde programlı bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hem sorunlarımızı çözeceğiz hem de vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız" dedi.

Başkan Arıkan,

Bütün mahallelerde programlı bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hem sorunlarımızı çözeceğiz hem de vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız" dedi.


Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Simani Mahallesi'ni ziyaret etti.


Mahalle esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Arıkan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahallelinin sorun ve taleplerini dinleyen Arıkan, dile getirilen tüm sorunların bir bir çözüme kavuşturulacağını söyledi.


Bütün mahallelerde programlı bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hem sorunlarımızı çözeceğiz hem de vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız. Tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halinde olarak, ortak akıl şiarıyla belediye hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm mahalle ve bölgelerimize eşit mesafede olarak, şeffaf ve adil bir şekilde çalışacağız. Üstyapı ve altyapı çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Simani Mahallemizin de ihtiyaç duyduğu hizmetler hayata geçirilecek, kısa, orta ve uzun vadeli programlarla tüm sorunları çözüme kavuşturulacaktır" dedi. - BİNGÖL

Erdal Arıkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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