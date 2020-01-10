Başkan Arısoy gazetecileri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arısoy gazetecileri unutmadı - Son Dakika

Başkan Arısoy gazetecileri unutmadı

6 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede bulunan gazetecileri restorasyonu tamamlanan Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada ağırladı.

Başkan Arısoy gazetecileri unutmadı, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede bulunan gazetecileri restorasyonu tamamlanan Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada ağırladı.


Çalışan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Arısoy siyasi hayatındaki başarılardan ve ilçede önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında bilgi vererek, ilçede yapılması düşünülen Millet Bahçesi'nin 1 yıl gibi bir sürede tamamlanacağının müjdesini de paylaştı. Konu ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulunan Arısoy, "Zeytinburnu'nun tam ortasında olan askeri lojmanların, 75-80 bin metrekareye tekabül eden bir alanın önümüzdeki günlerde yıkımına başlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelir elde etmek üzere işlemini tamamladı ve sözleşme aşamasındalar. 50 bin metrekare büyüklüğünde bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Millet Bahçesi'nin de ihalesi şu anda ilanda Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak ve 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Bu çalışmayı önemsiyoruz" dedi.


508 kişi işe yerleştirildi


Öte yandan Başkan Arısoy, "Zeytinburnu Kariyer Merkezi olarak bir merkez kurduk. Burada şuana kadar 508 kişi işe yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde de iş garantili kurs açacağız. Bunun çalışmalarını şuanda tamamladık. İstanbul'un turizm potansiyelinden ilçe olarak bizde istifade etmek istiyoruz. Bu konuda 50 rehbere 3 gün devam eden kurslar verdik. İlçemizde büyük bir nüfus artışı öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.


Dev mozaik bulundu


Toplantının ardından Kültür Merkezinde Selahattin Kara Retrospektifi "Sanat ve Yaşamın İzinde" isimli sergiyi gazetecilere gezdiren Arısoy, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Arısoy daha sonra Zeytinburnu'nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait bulunan dev mozaiği gezdirdi. İlk kez gazetecilerin ziyaretine açılan mozaik hakkında bilgiler verdi. - İSTANBUL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Millet Bahçeleri, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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