Başkan Arısoy, Giresun'da sel felaketinden etkilenenleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Arısoy, afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Arısoy, beraberindeki heyetle birlikte Dereli ilçesinin ardından felaketten etkilenen diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Arısoy'a ziyaretleri esnasında Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de eşlik ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların çabucak sarılması için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Arısoy, "Öncelikle afetten hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşehrilerime de acil şifalar diliyorum. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız burada seferber olmuş durumda. Yaraların en kısa sürede sarılması için canla başla çalışıyorlar. Giresun'da hayatın en kısa zamanda normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz de hem hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için ziyaretlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL