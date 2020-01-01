Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

6 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.

Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.


Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi'nda yılın ilk doğan bebekleri, "Yağız ve Azra" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ziyaret edildi. Bebeklerin annelerine hayırlı olsun ziyaretine gelen Başkan Arısoy, annelerle kısa bir sohbet ederek hediye takdim etti.


"2020 yılında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ettik"


Ziyaret sonra bir açıklama yapan Başkan Arısoy, "Bu akşam her yılbaşında olduğu gibi, Zabıta Karakolu'ndan başladık, Polis Karakolu'muza uğradık. Ardından itfaiyeye uğradık, şimdi de Süleymaniye doğum evinde 2020 yılında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ettik. İnşallah 2020 yılı hepimize başta Zeytinburnu'muza olmak üzere İstanbul ve Ülkemize hayırlar getirsin" dedi. - İSTANBUL

Süleymaniye, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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