Başkan Arsan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümenine seçildi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yeniden birlik başkanlığına seçilirken Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da birlik encümen üyeliğine seçildi.



Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs Ayı olağan Genel Kurul Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Edremit Belediyesi'ni Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, birlik meclis üyeleri Özlem Uysal, Nezahat Salon, Filiz Sırma Uluç temsil etti.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Birlik ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçime katılan tüm meclis üyelere ve üye belediye başkanlarına teşekkür etti.



Birliğin tüm belediye başkanlarına yol gösteren bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Batur, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin özlük haklarının mücadelesi noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.



Başkan, başkan vekilleri, yedek katip üyeler ve encümenin gerçekleşen oylamalarla belirlendiği toplantıda, plan ve bütçe, mahalli idareler, çevre, kültür ve turizm, imar, kadın fırsat eşitliği, hukuk, sağlık ve organik tarım komisyonları üyeleri de seçildi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeniden birlik başkanı olarak seçilirken, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan birliğin encümen üyeleri arasında yer aldı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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