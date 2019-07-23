Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
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Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

1 saat önce

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeniyle basın mensuplarını arayarak günlerini kutladı.

Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı, System.String[]
Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeniyle basın mensuplarını arayarak günlerini kutladı.

Başkan Arslan, "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum. 111. yıldönümünde tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun"dedi. - BALIKESİR
Hasan Arslan, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
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