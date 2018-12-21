Başkan Arslan, 5 Yılını Değerlendirdi

Yozgat
Belediye Başkanı Kazım Arslan
, yaklaşık 5 yıl görev süresince yaptığı hizmetlerini değerlendirdi.
31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde partisi AK Parti tarafından aday gösterilmeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
, Yozgat Belediyesi
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Arslan, programda 5 yıl boyunca gerçekleştirilen projeleri slayt gösterisi eşliğinde vatandaşlara anlattı.
Seçim beyannamesinde verilen tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Arslan, "Seçim beyannamesinde olmayan çok sayıda da hizmeti de gerçekleştirdik. Yozgat açısından büyük öneme sahip Büyük Cami Projesi devam ediyor. Benden sonra gelen belediye başkanının bu projeyi kente kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.
Yozgat'ta kültür sanat alanında ciddi adımlar attıklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Bu konuda güzel ve faydalı projeleri yerine getirdik. Sürmeli Festivali, Ramazan etkinlikleri
gibi faaliyetler Yozgat'ı kültür ve sosyal açıdan bir adım ileriye taşıdı. Restorasyonunu tamamladığımız çok sayıda konağımızı da kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere halkımızın hizmetine sunduk."
Görev süresince 600 kez mahalle toplantısı geçekleştirdiklerini anlatan Arslan, düzenledikleri toplantılarla Yozgat halkı ile her zaman iç içe olduklarını belirtti.
Düzenlenen değerlendirme toplantısına, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse
, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Belediye Başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve personeli ile vatandaşlar katıldı.