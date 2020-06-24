Başkan Arslan, Akşener'i sebze sepetiyle Edremit'e davet etti - Son Dakika

Başkan Arslan, Akşener'i sebze sepetiyle Edremit'e davet etti

BALIKESİR'in Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

BALIKESİR'in Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Arslan, Akşener'i Edremit'e davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP ile Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezdeki makamında ziyaret etti. Akşener'e belediye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Arslan, Edremit'e davet etti. Ayrıca Edremit Belediyesi'nin yeniden tarımsal üretime başladığı Edremit Ovası'nda üretilen sebzelerle hazırlanmış sepeti hediye etti. Ziyarette Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a, İYİ Partili Edremit Belediye Meclis Üyeleri Özlem Uysal, Davut Çengel, Mustafa Deniz Eker ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı eşlik etti.

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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ederek, belediyemizin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdik. En kısa süre içerisinde Edremit'imizde misafir etme isteğimizi de ilettiğimiz Sayın Akşener'e, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.


- Edremitbalıkesir
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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Arslan, Akşener'i sebze sepetiyle Edremit'e davet etti - Son Dakika

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