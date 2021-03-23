Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor - Son Dakika

Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor

23.03.2021 14:19
Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor, System.String[]

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli AK Parti ilçe Başkanı Cengiz Yılmaz Ankara Temaslarında ilçeye yepyeni projeler ile geri dönüyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli AK Parti ilçe Başkanı Cengiz Yılmaz Ankara Temaslarında ilçeye yepyeni projeler ile geri dönüyor. Gençlere yatırım yapan Başkan Arslan, 7'de 70' bütün vatandaşların spor yapabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılımı ile gerçekleşen toplantı' da Çameli Ak Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokollerin hazır bulunduğu tören gerçekleşti. Başkan Arslan gençlere yatırım yaparak, Çameli Merkez Saha'nın sentetik çim ile katlanması ve Çelik Konstrüksiyon Kapalı Spor Salonu yapılması, Kalınkoz Mahallesindeki okulun bahçesine 1 adet halı saha, 1 adet voleybol sahası, 1 adet basketbol sahası yapılarak bu sayede Yunuspınarı Mahallesinde Merkez Okullar Bölgesi tüm okullar Kapalı Spor Salonuna kavuşacak.

"Söz verdiğimiz gibi ilçe merkezimizde ne varsa mahallelerde de o olacak"

Başkan Arslan gençlere önemli bir mesaj vererek var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Başkan Arslan, "Sizlere ve sizden sonraki nesillere güçlü, refah ve dinamik bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki geleceğimizin teminatı olan gençlere yatırım, geleceğe yatırım yapmak demektir. Öyle ki bizlerden aldığınız bayrağı daha ileriye taşıyacağınıza inancımız tam. Sizlerin başka ilçelere gitmesine gerek kalmadan; yeni projelerle de Çameli'yi ve Çameli'de yaşamanın ayrıcalıklarını sizin nezdinizde tüm ilçemize aktarabilmenin heyecan (EEP- - DENİZLİ

Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor
Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor

AK Parti, Hisarcık, Çameli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arslan Ankara'dan müjdelerle dönüyor - Son Dakika


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